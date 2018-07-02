В Николаеве пьяный водитель подъехал к патрульным, чтобы выяснить, почему они не пропускают автомобили

В Николаеве в воскресенье, 1 июля, на Варваровском спуске возле яхт-клуба сотрудники управления патрульной полиции составили адмипротокол на водителя «ВАЗ-2104», который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы произошедшего.

В пресс-службе управления патрульной полиции редакции рассказали, что водитель «ВАЗ-2104» самостоятельно подъехал к наряду патрульной полиции, который находилась на Варваровском спуске, с возмущениями насчет того, что полицейские не пропускают автомобили на территорию яхт-клуба. Сами же патрульные принимали эти меры для недопущения образования автомобильных пробок.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции»).

Напомним, что в Николаеве 24 июня горожане вызвали спасателей, потому что подумали, что женщина хочет спрыгнуть с Варваровского моста. Женщина была пьяна и прыгать не собиралась.