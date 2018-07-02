«Люди просто брошены»: Николаевские туристы застряли в аэропорту Албании

В аэропорту столицы Албании Тиране застряли туристы, среди которых жители Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила родственница туристов Виктория.

По словам девушки, улететь из города они должны были в воскресенье, 1 июля. Перелет обеспечивала авиакомпания «Bravo Airways».

«Вылет был назначен на 22:30 «Bravo Airways», они прошли регистрацию и вошли в зону дьюти фри на посадку, но вылет каждый час переносят и их не выпускают назад. На регистрации отобрали всю воду и еду. А сейчас даже не дают воды детям. Там целый самолёт украинских туристов. Посольство наше отправляет на горячую линию Греции, а те сбрасывают. Туроператор отвечает: «Я ничего не могу сделать», а авиалинии просто не поднимают трубку. Люди просто брошены в аэропорту и когда пытаются выйти назад, их охрана аэропорта заталкивает назад насильно», - написала Виктория.

Позднее она сообщила, что украинские туристы заблокировали другой рейс из-за того, что их не выпускали из аэропорта. Ночью Виктория дозвонилась в МИД и консулы связались со своими греческими коллегами. После этого греческий консул сообщил, что попросил своих представителей дать людям воду и сказал им ждать новой информации к 13:00.

Напомним, что ранее группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждут, когда же им дадут улететь домой. При этом у них проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме.

В понедельник после полуночи, 2 июня, в Украину успешно вернулись туристы из Николаева, которые из-за проблем авиакомпании застряли в грузинском Батуми.