Путин присвоил воинским частям РФ названия украинских городов

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии 30 июня – и они уже вступили в силу.

Об этом сообщает РБК.

6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк – «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк – «гвардейский Нежинский».

В указах сказано, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы т.н. «Великой отечественной войны».

В частности, почетное наименование «Житомирский» было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир».

Такой приказ подписал еще верховный главнокомандующий Иосиф Сталин 1 января 1944 года. После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.

Одновременно с этим ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Белоруссии – Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк).

381-й гвардейский артиллерийский «Варшавский полк» назван в честь столицы Польши.

Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «Трансильванский», 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия – Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк – Верхнеднепровским.

Напомним, ранее Путин исключил возврат аннексированного Крыма Украине на любых условиях.