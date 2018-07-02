Сенкевич раскритиковал Манушевича за то, что николаевцы после концерта ко Дню ВМС не смогли уехать домой

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич возмущен работой управления транспорта горсовета, поскольку после празднования Дня военно-морского флота 1 июля множество горожан не смогли доехать домой по причине отсутствия маршрутных такси и троллейбусов с трамваями.

Об этом шла речь на аппаратном совещания, в понедельник, 2 июля.

- Я крайне недоволен вашей работой. Вы три дня занимались работой в Антимонопольном комитете. Я не знаю, чем вы там занимались, но во всяком случае в АМКУ об этом ничего не знают. В такие моменты, когда управление транспорта испытывает сложности, вы не должны уходить в отпуск или уезжать в командировки. Я запрещаю вам это», - заявил он.

Олег Манушевич Также мэра интересовал вопрос каким образом управление принимало участие в организации перевозки николаевцев после праздника. В свою очередь, Манушевич сообщил, что специально для этого отправили на дежурство два троллейбуса, два трамвая и четыре маршрутных такси.

- Я точно знаю, что ничего не было организовано, так как я ушел оттуда в 12 часов ночи. Транспорта не было. Я ходил смотрел, брат мой стоял и говорил, что не было транспорта. Трамваев не было, троллейбус как-то прошел, но, наверное, случайно. Что это такое?» - отметил мэр.

Добавим, что под конец праздника шоумен Игорь Воронцов всем со сцены заявил, что работу транспорта продлили и все доедут до места назначения.

- Все горожане, которые пришли к нам на праздник, они обязательно отправятся на трамвайчике домой. Работу трамваев продлили на неопределенное время, - заявил он.

Однако, данное обещание не сбылось и николаевцы были вынужденны ожидать хоть какой-то транспорт под дождем достаточно длительное время.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 1 июля, из отдаленных районов города было тяжело добраться в центр – не было маршрутных такси.

