В Одессу спецрейсом на самолете доставили 13 военнослужащих, раненых на Донбассе – трое в тяжелом состоянии

Самолет Ан-26 «Vita» Вооруженных сил Украины с военнослужащими, получившими ранения на фронте, прибыл в понедельник, 2 июля, в Одессу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Всего в наш город доставили 13 раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Бойцы пройдут курс лечения в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (411-м госпитале).

Напомним, ранее в мае этого года в Одессу спецрейсом на самолете доставили 15 военнослужащих, раненых на Донбассе.