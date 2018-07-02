В Одессу спецрейсом на самолете доставили 13 военнослужащих, раненых на Донбассе – трое в тяжелом состоянии

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Самолет Ан-26 «Vita» Вооруженных сил Украины с военнослужащими, получившими ранения на фронте, прибыл в понедельник, 2 июля, в Одессу.  

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Всего в наш город доставили 13 раненых. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Бойцы пройдут курс лечения в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (411-м госпитале).

Напомним, ранее в мае этого года в Одессу спецрейсом на самолете доставили 15 военнослужащих, раненых на Донбассе.

Роман Свиридов

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русскийобщество