Фирма «ПИК» не собирается уходить с перевозок в Корабельном районе и обещает установить GPS-трекеры за 10 дней

Частный перевозчик «ПИК», который занимается перевозками в Корабельный район согласен установить GPS-трекеры на своих маршрутах в течении 10 дней.

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 2 июля.

Ранее сообщалось, что Сенкевич хотел инициировать расторжение договоров с ЧП «ПИК» по всем его маршрутам, а именно

- Я крайне недоволен перевозчиком «Пик» и инициирую разрывание договоров. Ваша задача – не просто разорвать договора, а провести переговоры с существующими перевозчиками, кто может до проведения нового конкурса, в течении трех месяцев занять эти маршруты. Если есть перевозчики из других городов – привлекайте из других. Просто в таком порядке как «ПИК» ведет себя с городской властью, будем значит тоже самое делать, - сообщил он.

Также Сенкевич добавил, что из 450 установленных GPS трекеров есть только 405. И 150 машин перевозчика «ПИК» отсутствуют в системе.

В свою очередь начальник транспортного управления Николаевского городского совета Олег Манушевич сообщил, что предприятие готово установить GPS трекеры.