Николаевцев приглашают отпраздновать день Нацполиции

В среду, 4 июля, николаевцев зовут отпраздновать День рождения патрульной полиции и Национальной полиции Украины.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Мероприятие пройдет в управлении ведомства, которое расположено на улице Новозаводской 1-Б. Начало празднования назначено на 14:00.
«У патрульной полиции День Рождения!
А что делают на День Рождения? Конечно же, зовут гостей!
Празднуем со всеми желающими детьми, которые смогут:
- пообщаться с офицерами патрульной полиции;
- проехаться в полицейском автомобиле;
- увидеть, примерить и проверить на прочность снаряжение патрульных;
- принять участие в интересных тематических играх;
- делать почти все, что пожелают, потому что это - наш День Рождения!
А еще, в каждом городе - свои сюрпризы!» - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве прошли торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции Украины.