Николаевцев приглашают отпраздновать день Нацполиции

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В среду, 4 июля, николаевцев зовут отпраздновать День рождения патрульной полиции и Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Мероприятие пройдет в управлении ведомства, которое расположено на улице Новозаводской 1-Б. Начало празднования назначено на 14:00. 

«У патрульной полиции День Рождения!

А что делают на День Рождения? Конечно же, зовут гостей!

Празднуем со всеми желающими детьми, которые смогут:

- пообщаться с офицерами патрульной полиции;

- проехаться в полицейском автомобиле;

- увидеть, примерить и проверить на прочность снаряжение патрульных;

- принять участие в интересных тематических играх;

- делать почти все, что пожелают, потому что это - наш День Рождения!

А еще, в каждом городе - свои сюрпризы!» - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве прошли торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания Нацполиции Украины.

Виолетта Чех

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русскийобщество