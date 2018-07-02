Николаевцев приглашают отпраздновать день Нацполиции

В среду, 4 июля, николаевцев зовут отпраздновать День рождения патрульной полиции и Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Мероприятие пройдет в управлении ведомства, которое расположено на улице Новозаводской 1-Б. Начало празднования назначено на 14:00.

«У патрульной полиции День Рождения!

А что делают на День Рождения? Конечно же, зовут гостей!

Празднуем со всеми желающими детьми, которые смогут:

- пообщаться с офицерами патрульной полиции;

- проехаться в полицейском автомобиле;

- увидеть, примерить и проверить на прочность снаряжение патрульных;

- принять участие в интересных тематических играх;

- делать почти все, что пожелают, потому что это - наш День Рождения!

А еще, в каждом городе - свои сюрпризы!» - говорится в сообщении.