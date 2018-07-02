В николаевской многоэтажке протекает крыша – денег на ремонт нет, мэр Сенкевич предлагает жильцам создавать ОСМД

Жильцы девятиэтажного двухподъездного дома по улице Карпенко, 42 жалуются на то, что в доме протекла крыша, и они уже несколько дней сидят без электричества.

Данный вопрос подняли во время аппаратного совещания, в понедельник, 2 июля.

В свою очередь, николаевский городской голова Александр Сенкевич поинтересовался, организовали ли жильцы в своем доме ОСМД, на что те ответили отрицательно.

По словам мэра, крышу починят не скоро, так как деньги есть только на те дома, в которых созданы ОСМД.

- Мы с депутатами занимаемся сейчас перераспределением бюджетных средств. Есть список крыш, которые текут в городе, их 800. Моя позиция простая: в первую очередь нужно чинить дома с ОСМД, - заявил он.

Депутат по данному округу от фракции «Самопомощь» Татьяна Суслова, сообщила, что на выходных люди сидели без электричества, поскольку в доме полностью сгорела проводка, а «Николаевоблэнерго» не предпринял никаких мер.

- Что касается ОСМД, есть некоторые обстоятельства, которые не позволяют жильцам этого дома организоваться и сделать это ОСМД. Они пытались, но контингент живущих в доме людей не позволяет это сделать, - объяснила депутат.

В ходе обсуждения проблемы, оказалось, что недавно в этом доме Татьяна Суслова за депутатские деньги вместе с жильцами отремонтировали подъезд. Однако мэра Александра Сенкевича и его заместителя Юрия Степанца интересовал вопрос, зачем проводить ремонт, если в доме протекает крыша. На что Суслова отметила, что денег на ремонт самой крыши у нее нет.

- Невозможно там сделать крышу! Я обращалась в ЖКП «Бриз», главный инженер выходил и смотрел, какие нужны для этого деньги. На эти цели нужно 200 тысяч, он мне сказал. У меня такой суммы депутатских денег нет, - добавила депутат.

В результате, Сенкевич предложил жителям пройти в кабинет Степанца и обсудить этот вопрос лично с ним, а также поручил профильным чиновника выехать на место, оценить состояние крыши, обсудить этот вопрос с директором ЖЭКа «Бриз» и определиться, что с ней делать.

- Городских денег на это не предусмотрено. И в вашем тарифе, который вы платили, тоже не было денег на капитальный ремонт крыши, - подытожил Сенкевич и посоветовал жителям организовать ОСМД.

Ранее сообщалось, что во время осадков из-за текущей крыши пострадал многоэтажный дом по адресу Архитектора Старова 6-Б, а в ЖЭКе проблему игнорируют.