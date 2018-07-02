«Хватит по-страусиному прятать голову в песок», - Климкин призвал наказать компании, виновные в туристическом коллапсе

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал провести проверку компаний, по вине которых украинские туристы не могли вернуться с отдыха.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Климкин заверил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы облегчить положение «застрявших» в аэропортах туристов.

«Наши консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням соотечественников, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран. К сожалению, это только половина проблемы, ведь не меньшее количество людей, которые честно оплатили свой отдых, по несколько дней не могут вылететь из Украины... Надеюсь, что по мере возможностей свой вклад в решение нынешнего кризиса сделают и другие ведомства», - написал глава МИДа.

«Вместе с тем считаю, что нам надо не просто санировать последствия подобных безобразий, а наконец обратить внимание на причины, которые их порождают. Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли они их выполнять. И делать это необходимо не когда-нибудь, а прямо сейчас. Достаточно по-страусиному прятать голову в песок», - добавил Климкин.

Он также напомнил, что в конце апреля МИД опубликовал рекомендации гражданам Украины при выборе туроператора.

«22 мая МИД провел специальное совещание с представителями других организаций, на котором был поднят вопрос возможных рисков. В ответ участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего, - полномочий проверять, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий. К сожалению, есть основания сомневаться, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства. Такой подход к делу трудно объяснить. Если бизнесмены от туризма просто надеялись, что старые изношенные самолеты, даст Бог, выдержат все перегрузки, то это означает, что они еще и подвергали риску своих пассажиров, а это делает ситуацию еще более серьезной», - добавил министр.

Напомним, группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждать, когда же им дадут улететь домой. При этом у них возникли проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме. 2 июля застрявшие в грузинском аэропорту туристы из Николаева успешно вернулись домой.