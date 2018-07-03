В Армении открылся подземный храм, который один строитель создавал 23 года с помощью обычных инструментов

В конце июня в Армении для туристов открыли подземный храм, который построил Левон Аракелян. Строитель работал внутри пещеры в течение 23 лет и создал здание глубиной в семиэтажный дом.

Об этом сообщает «Tjournal».

По словам Аракеляна, изначально под землёй должен был быть погреб для картофеля и вина, но он увлёкся строительством и решил сделать в пещере храм. Строитель работал каждый день по 18 часов, используя в качестве инструментов молоток и долото.

В общей сложности Аракелян вытащил на поверхность 450 грузовиков породы, которую использовала местная строительная компания. Он вырезал колонны, орнаменты, выемки для факелов и несколько комнат. В 2008 году строитель умер от инфаркта, ему было 67 лет.

Напомним, что ранее в африканской пустыне нашли загадочные руины античного храма.