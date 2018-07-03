Николаевский строительный колледж зовет выпускников школ стать частью его студенческой семьи

Николаевский строительный колледж Киевского национального университета сообщает о начале вступительной компании и приглашает выпускников школ получить высшее образование по нескольким профильным специальностям.
Об этом идет речь в сообщении колледжа.
«Уважаемые выпускники школ города Николаева и Николаевской области. Началась вступительная компания 2018 года. Николаевский строительный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает вас стать частью нашей студенческой семьи», – говорится в сообщении.
Колледж готовит специалистов по следующим специальностям:
192 - «Строительство и гражданская инженерия»;
191 - «Архитектура и градостроительство»;
121 - «Инженерия программного обеспечения»;
133 – «Отраслевое машиностроения».
График работы Приемной комиссии (со 2 по 14 июля включительно) с 9-00 до 17-00.
Ждем вас по адресу: город Николаев, 1-Слободская, 2.