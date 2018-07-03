Звезда «Теории большого взрыва» вышла замуж за сына миллиардера

Американская актриса Кейли Куоко, известная по роли Пенни в сериале «Теория большого взрыва», 30 июня вышла замуж за своего возлюбленного Карла Кука.

Об этом сообщает «Таблоид».

Поскольку избранник звезды является профессиональным жокеем, и оба они очень любят лошадей, свадьба была тематической, и сыграли её на конюшне калифорнийского ранчо. Пара обручилась в ноябре после двух лет отношений. 27-летний Кук – единственный сын миллиардера Скотта Кука, основателя компании Intuit.

Напомним, год назад женился коллега Кейли по сериалу, Джим Парсонс. Он заключил официальный брак с мужчиной, с которым они до того были вместе 14 лет.

Ранее сообщалось, что Джон Сноу и Игритт из «Игры престолов» поженились в реальной жизни.