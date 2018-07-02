В Голливуде никто не хочет говорить об Украине, - актер Малкович

В Голливуде мало говорят и знают о войне в Украине.

Об этом рассказал в Киеве легендарный американский актер Джон Малкович, передает ТСН.

«На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудской сообщества царит Трамп и российский заговор. Однако – никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить», – говорит он.

По словам актера, надежды на прорыв информационной стены между США и Украиной сегодня немного. По его мнению, сегодня это системная проблема во всем мире, которая касается не только Украины.

«Два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание общества, различную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро», — рассказал Малкович.

Напомним, в 2015 году одессит организовал в Голливуде первый фестиваль украинского кино.