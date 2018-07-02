В Николаевском зоопарке родилась огромная бабочка, которая никогда не ест

В Николаевском зоопарке родилась Argema mimosae – ночная бабочка из семейства павлиноглазок, которая никогда не ест.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

«Ночью в Саду Бабочек произошло чудо. Родилась Argema mimosae – ночная бабочка из семейства павлиноглазок. Ее называют Лунная моль. Обитает во влажных тропических лесах Центральной и Южной Африки. Она никогда не ест. У нее другая важная цель», - пояснил Топчий.

Напомним, что ранее в Николаеве сотрудница зоопарка вылечила маленького цветочного медведя по кличке Космос.

Справка:

Ротовые органы у самок и у самцов этой бабочки редуцированы, бабочки не питаются и живут за счёт питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы. Продолжительность жизни бабочек составляет 4-5 дней. Размах крыльев 140-180 мм.