Авиакомпания «Bravo» объяснила, почему отменила рейсы и николаевские туристы застряли в аэропортах

Авиакомпания «Bravo Airways» объясняет отмену своих рейсов тем, что туроператор «Oasis» за два года задолжал ей около 25 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В первую очередь хотим принести вам свои извинения за доставленные неудобства. В связи с систематическим невыполнением туроператором «Oasis» своих финансовых обязательств в течение последних двух лет финансовая задолженность перед авиакомпанией на 27 июня достигла 25 миллионов гривен и привела к вынужденной отмене рейсов, в результате чего изменилось расписание всех полетов авиакомпании».

«Принимая во внимание тот факт, что украинские туристы оказались заложниками ситуации, произошедшей по причине, как минимум, недобросовестных действий со стороны туроператора, руководством авиакомпании принято решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов 2 июля в Киев и Львов с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора в Украине», - сообщили в авиакомпании.

Напомним, что ранее из-за отмены рейсов компании «Bravo Airways» николаевские туристы застряли в аэропортах Батуми и Тираны.