«Все должно быть публично»: мэр Сенкевич просит провести опись актуальных «маршруток» в Николаеве

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил начальнику управления транспорта горсовета составить список всех реальных «маршруток» вместе с их характеристиками.

Об этом стало известно в понедельник, 2 июля, во время аппаратного совещания.

Так, Сенкевич хочет видеть данный документ на сайте городского совета через две недели.

- Меня интересует на сайте городского совета следующая информация: список всех маршрутов, по каждому из них список автомобилей которые едут по этому маршруту - актуальный список автомобилей, не тот, который по договора - 30, 50, 100. А .вот если 30 по договору, а 5 реально ездят... Актуальный список. На отдельной страничке фотографии автомобиля: в профиль, в фас, салон. Описание: номерной знак, модель, год выписка, цвет, вид топлива и все остальное. И состояние GPS трекера, его ID и все остальное, – заявил Сенкевич.

Также мэр отметил, что данная информация поможет отследить те машины, которые перемещаются по маршрутам, чтобы чиновники могли оперативно корректировать эту информацию - «все должно быть публично». Кроме этого, в конце аппаратного совещания Сенкевич поручил управлению транспорта разработать единый логотип-наклейку, которая будет свидетельствовать, что в транспорте есть GPS трекер и дать указание фирмам-перевозчикам распечатать их и наклеить на весь подвижной состав.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен.

В частности, городская власть Николаева предупредила фирмы-перевозчиков «Евротранстехсервис» и «Алан-Техно», которые обслуживают перевозки в микрорайон Матвеевки и Большую Корениху, что в случае несоблюдения планового количества подвижного состава с ними будут разорваны договоры.

При этом, после угрозы расторжения договоров руководство предприятия «Евротранстехсервис» написало обращение на имя мэра Николаева Александра Сенкевича и начальника управления транспорта Олега Манушевича с просьбой разорвать договор на перевозки пассажиров в микрорайон Матвеевка.