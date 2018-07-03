Николаевские туристы, которые застряли из-за авиакомпании в Албании, вернулись в Украину

Украинские туристы, которые не могли улететь из аэропорта столицы Албании Тираны, вернулись на территорию Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила родственница туристов Виктория Иванова.

Как известно, с 1 июля из Тираны не смогла вылететь группа украинских туристов, среди которых были и николаевцы. Перелет обеспечивала авиакомпания «Bravo Airways».

«Спасибо всем и каждому, кто участвовал, спрашивал и беспокоился за мою семью. Поздно вечером в аэропорт Тирана прибыл пустой борт, как объяснил пилот его сняли с рейса по просьбе #bravoairways, чтобы забрать украинских туристов. На табло этот номер рейса отображался как FNR 7554, по flight scanner это рейс Одесса Киев. Бог его знает, откуда они вызвали это «такси» но моя семья прибыла в Жуляны глубокой ночью! Я благодарна всем за поддержку, а мы ждём наших родных в Николаеве, им предстоит ещё долгая дорога! Но как известно: самая короткая дорога та, которую ты хорошо знаешь», – написала Виктория Иванова.

Как сообщал, в Twitter заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, самолет с украинцами вылетел из Тираны в Киев в 22:00.

Напомним, что ранее группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждут, когда же им дадут улететь домой. При этом у них проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме.

В понедельник после полуночи, 2 июня, в Украину успешно вернулись туристы из Николаева, которые из-за проблем авиакомпании застряли в грузинском Батуми.

2 июля Министр иностранных дел Павел Климкин призвал провести проверку компаний, по вине которых украинские туристы не могли вернуться с отдыха.