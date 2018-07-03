Нардеп Ильюк призвал горвласть Николаева на месте администраций районов создать Центры админуслуг

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк сообщил, что следует ликвидировать администрации районов города, а на их месте сформировать Центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщают в пресс-службе нардепа.

Так, Ильюк отметил, что «глава администрации района отличается чистотой и порядком на вверенной ему территории». Также он вспомнил и то, что после дождей в Николаеве, не вовремя убранную грязь и пыль размыло, а на обочинах валяются ветки с мусором, которые не убрали.

«Сегодня утром прошло очередное аппаратное совещание, на котором мэр Николаева Александр Сенкевич вновь сделал замечание главам районных администраций, потребовав привести в порядок территории, которыми они заведуют. И это уже не первое аппаратное совещание, в ходе которого главам районных администраций делают замечания по поводу чистоты на улицах города. И ведь неважно, дожди ли были, шел снег или пронеслась песчаная буря. Поддерживать чистоту в своем районе необходимо каждый день, а не вспоминать об этом лишь в праздничные дни или после дождей», - сообщил Ильюк.

В свою очередь, нардеп заявил о необходимости ликвидации администраций районов с последующим переформатированием их в Центры предоставления административных услуг.

«Если при первом замечании о грязи и мусоре управленцы не смогли сделать необходимых выводов, стоит ли тратить на них время и объяснять все заново? Я считаю, что пора принимать радикальные решения – не справляется с обязанностями, не понимает, что входит в обязанности, тогда с вещами на выход. Иначе городской голова бесполезно тратит на таких горе-управленцев свое время, а горожане – свои средства!» - отметил он.

Ранее сообщалось, что в своем блоге нардеп писал, что «из администрации Ингульского района выйдет отличный админцентр, там шикарное расположение. В остальных администрациях можно разместить те же необходимые детские садики».