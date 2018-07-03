На испанском острове Мальорка около 160 туристов застряли в аэропорту – не могут вернуться в Украину

Около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха на испанском острове Мальорка.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на одного из туристов, которые не могут вылететь в Украину.

- Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, находящихся в аэропорту города Пальма (также Пальма-де-Мальорка, столица Мальорки - ред.). Тур организован через оператора JOINUP. Вылет должен быть через авиакомпанию Yanair. Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова переносится, - отметил он.

По его словам, примерно 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не имея информации, когда будет вылет в Украину.

- Точной информации о вылете нет, еды и воды нам никто не дает, - подчеркнул Серый.

Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что «нужно еще подождать, информацию уточняют».

В пресс-службе туроператора JOINUP «Укринформу» объяснили задержку с вылетом туристов из Пальмы технической неисправностью самолета компании Yanair, который должен был 2 июля отвезти туристов из Украины на отдых на Мальорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на острове.

- Мы решили, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли вообще, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Мальорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они проведут эту ночь, и завтра с утра мы сделаем вывозной рейс, - рассказала представитель пресс-службы JOINUP Екатерина Резниченко.

Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.

В то же время Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс из Мальорки тоже, скорее всего, будет осуществлен авиакомпанией Yanair не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нет.

Напомним, что ранее группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждут, когда же им дадут улететь домой. При этом у них проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме.

В понедельник после полуночи, 2 июня, в Украину успешно вернулись туристы из Николаева, которые из-за проблем авиакомпании застряли в грузинском Батуми.

2 июля Министр иностранных дел Павел Климкин призвал провести проверку компаний, по вине которых украинские туристы не могли вернуться с отдыха.

Также, 3 июня Николаевские туристы, которые застряли из-за авиакомпании в Албании, вернулись в Украину.