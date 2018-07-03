«Необходимо срочно наладить», - депутат Николаевского облсовета Кормышкин о работе комиссий

Юрий Кормышкин Глава партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил о необходимости в срочном порядке наладить работу депутатских комиссий Николаевского областного совета.

Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам аграрно-промышленного комплекса в понедельник, 2 июля.

Так, Кормышкин вынес на рассмотрение предложение изменить Положение о постоянных комиссиях, обозначив минимальное количество депутатского состава 5 человек и максимальное – не более 11. Он уверяет, что это необходимо для того, чтобы урегулировать неэффективность работы некоторых комиссий, которые с учетом низкой численности и иногда явки не могут качественно выполнять свои непосредственные обязанности.

Также депутат заявил, что не согласен с предложением об изменении минимально допустимого количества членов комиссии до 3 человек. По словам депутата, 3 человека не могут собираться и решать проблемы области, поэтому неэффективные комиссии целесообразней будет расформировать и присоединить к работоспособным комиссиям. В то же время, он подчеркнул, что депутаты не могут не поддержать желание своих коллег о переходе из одной комиссии в другую, так как они имеют на это законное право.

- Я соглашаюсь, что должно быть не более 11, потому что не могут все депутаты быть в одной комиссии, но хочу сказать, что комиссия, где осталось менее 5 человек, должна присоединиться к какой-то другой комиссии. Не нужна такая комиссия, где три человека будут решать проблемы области, — сказал Кормышкин.

В итоге, члены аграрной комиссии единогласно проголосовали за предложение Кормышкина о том, что комиссии, куда входят менее 5 депутатов, нужно расформировать и предоставить полномочия другим комиссиям.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета в очередной раз подняли вопрос о средствах, предусмотренных в бюджете на выполнение депутатами поручений избирателей («депутатские деньги»), возмутившись тем, что они используются для микропроектов, на которые, по словам депутатов, они не имеют влияния.