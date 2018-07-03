«Не с такими поборами»: У Николаевской ОГА митингуют за «адекватную растаможку» автомобилей

Во вторник, 3 июля, под зданием Николаевской областной государственной администрации собирались митингующие, которые требуют упрощения процедуры и понижения стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам одного из участников данной акции, на данный момент они ведут переговоры с представителями облгосадминистрации, куда ими было направлено письмо-обращение, в котором изложены требования.

- Требования наши состоят в том, чтобы обычному гражданину можно было приобрести или растаможить уже имеющийся автомобиль с европейской регистрацией адекватно – не с такими «поборами», как пытаются предложить. Это даже уже не предложение, это – заставить людей заплатить непосильную сумму. То есть, чтобы дали людям, которые зарабатывают в среднем 8 тысяч гривен, возможность купить автомобиль, его растаможить, - рассказал участник.

Также присутствующие на акции отмечают, что в облгосадминистрации им обещали рассмотреть их обращение, после чего передать «выше». В случае, если их требования выполнены не будут, то они будут продолжать «стоять на своем».

- Репрессии проявляются в том, что сегодня людям пытаются выписать штрафы за нерастаможенный автомобиль. Сейчас фактически полицейские будут осуществлять таможенные функции. По нашему мнению, это самая настоящая репрессия, - добавили они.

Напомним, что ранее глава налогового комитета Верховной Рады Украины Нина Южанина заявила, что контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией будет существенно усилен.