В селе на Николаевщине ввели карантин из-за бешенства у лисы и домашнего кота

В селе Бугское Новоодесского района Николаевской области выявили бешенство у домашнего кота и дикой лисицы.

Об этом сообщают в Вознесенском межрайонном управлении Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

В конце июня в селе Бугское домашний кот искусал пять человек. Его пристрелили и доставили труп в Вознесенскую межрайонную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы. Отобранный патологический материал направили в Николаевскую областную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы, где и обнаружили вирус бешенства.

В это же время, в лабораторию доставили труп отстреленной на территории охотничьих угодий Бугского сельского совета лисы. При исследовании также выявили возбудителя бешенства.

В ходе внеочередного заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Вознесенской РГА, власти приняли решение ввести карантин по бешенству животных на территории Бугского и охотничьих угодий Бугского сельсовета с прилегающими к нему угодьями, и лесным массивом. Также они утвердили комплексный план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучных пунктах.

Ранее сообщалось, что в Новой Одессе бешеный волк напал на мужчину и его собаку.