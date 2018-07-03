Рада ввела уголовную ответственность за контрабанду леса

Верховная Рада ограничила ограничила годовой объем заготовки необработанных лесоматериалов (код УКТВЭД 4403) 25 млн куб. м на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов, а также ввела уголовную ответственность за контрабанду леса.

За принятие законопроекта №5495 в целом проголосовали 234 депутата при минимально необходимых 226, передают «Украинские новости».

При рассмотрении законопроекта во втором чтении депутаты увеличили объем годовой заготовки с 20 млн куб. м до 25 млн куб. м, одобрив поправку депутата Виктора Галасюка (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Мониторинг внутреннего потребления древесины и контроль за соблюдением установленного годового объема Рада возложила на Государственное агентство лесных ресурсов. Кроме того, Рада усилила ответственность за контрабанду лесоматериалов.

Депутаты предусмотрели, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Контрабанда, которая осуществляется повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, если данное противоправное действие осуществляется организованной группой лиц или в особо крупной размере, то наказание будет составлять 10-12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Также предлагается усилить ответственность за незаконную рубку леса.

Так, незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб (таковым предлагается считать размер ущерб, превышающий более чем в 2 тыс. раз необлагаемый минимум доходов), транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф в размере 1-1,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда наказываются штрафом в 1,5-2 тыс. необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на 3-5 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой лишение свободы на 5-7 лет с конфискацией имущества.

Тяжкими предлагается считать последствия, которые более чем в 5 тыс. раз превышают необлагаемый минимум доходов. Согласно документу, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, Гослесгентство констатировало сокращение объема заготовки древесины на 2,5%, или на 412 тыс. куб. м, до 15,9 млн куб. м в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В 2016 году лесхозы увеличили заготовку древесины на 2,6% до 16,4 млн кубометров по сравнению с 2015 годом.

Напомним, ранее исчезновение лесов на Закарпатье показали с высоты птичьего полета.