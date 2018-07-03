«Не только демонтируют, но и помогают создавать»: В центре Николаева установят 5D кинотеатр

В среду, 4 июля, в Николаеве на улице Соборной начнут работы по установке 5D кинотеатра, который имеет все надлежащие разрешения от городских властей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили представители администрации кинотеатра.

По их словам, они совместно с Николаевским городским советом разработали оптимальное решение по переносу объекта на новое место (раньше кинотеатр стоял на противоположной стороне улицы Соборной). Также они отмечают, что все работы проводились согласно решению исполнительного комитета №822 от 29 сентября 2017 года и на основании договора об установке личного срочного сервитута №455 от 14 июня 2016 года.

- Мы хотим акцентировать внимание на том, что на протяжении всего времени - от принятия решения и до подписания договора - нами велась работа по дизайну 5D павильона и подключению инженерных сетей, - отмечают владельцы кинотеатра.

Помимо этого, администрация аттракциона оплатила все надлежащие платежи, тем самым выполнив свои обязательства и пополнив городской бюджет. Также они обязались проводить акции, в ходе которых помещение будет бесплатно предоставляться детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Такие акции, заверяют в администрации кинотеатра, у них проводились всегда.