Долги николаевского КП «Гуртожиток» за свет так и не погасили – с 3 июля облэнерго обещает отключение электричества

ПАО «Николаевоблэнерго» со вторника, 3 июля планирует применение мер по ограничению энергоснабжения ряда домов КП «Гурожиток».

Об это шла речь в понедельник, 2 июля во время очередного совещания с руководителями энергоснабжающих предприятий Николаевщины, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Ранее сообщалось, что в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко.

«В то же время со стороны «Николаевоблэнерго» отмечена сложная ситуация, которая остается с энергоснабжением общежитий коммунальной собственности территориальной общины города Николаева. Несмотря на ряд проведенных совещаний, и в том числе выступлений на сессии Николаевского городского совета, вопрос финансирования работ по переводу потребителей на прямые абонентские расчеты с «Николаевоблэнерго» и предоставления финансовой поддержки КП «Гуртожиток» на погашение задолженности за потребленную электрическую энергию на уровне Николаевского городского совета не решен», - идет речь в публикации.

При этом, вице-мэру по вопросам ЖКХ Юрию Степанцу отмечена необходимость проведения срочного совещания с определением механизма последующей оплаты текущих объемов потребления электроэнергии жителями указанных общежитий. В частности, оно запланировано 3 июля.

Также, отмечается, что рекомендации со стороны Николаевской ОГА в адрес городского совета. К сожалению не были выполнены в полном объеме, и продолжают обострять эту ситуацию. Кроме того, во время совещания чиновникам горсовета порекомендовали дополнительно рассмотреть вопрос о возможности передачи общежитий на баланс других жилищно-эксплуатационных предприятий города, принимая во внимание, что текущие счета КП «Гуртожиток» находятся в стадии ареста по которым работает исполнительная служба, в том числе и по искам ГФС.

Напомним, что после перекрытия жителями КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Также во время заседания глав фракций и главных распорядителей средств в Николаевском горсовете глава фракции «БПП» Елена Киселева выступила против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось пока его директором был оппозиционный депутат Олег Солтыс, на которого экс - директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств предприятия.