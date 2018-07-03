На Николаевщине презентовали областной медиа-проект «Громада News»

На Николаевщине начали уникальный пилотный проект по созданию информационной платформы для объединенных территориальных общин, которая поможет им в решении насущных коммуникационных вопросов.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко во время презентации областного медиа-проекта «Громада News».

Так, проект является еще одним успешным примером воплощения реформы децентрализации на пути строительства способных общин и современного европейского украинского государства, и может стать примером для подражания другими областями Украины.

На этой неделе 28 представителей общин Николаевщины закончили обучение в совместном проекте Николаевской областной государственной администрации и Черноморского национального университета имени Петра Могилы - «Школе пресс-секретарей».

По словам идейных вдохновителей проекта, Школа при университете является интегрированной частью большого областного медиа-проекта «Громада News». Ее целью было практическое обучение 28 представителей ОТГ области в качестве пресс-секретарей своих общин и создания на основе этих специалистов корреспондентской сети интернет-портала «Громада News» и канала Телевидение громад.

В свою очередь председатель Николаевской ОГА Савченко выступил перед выпускниками и преподавателями с поздравительной речью. Он заявил, что благодаря решительной позиции Президента Украины Петра Порошенко сейчас есть успешная и действенная реформа децентрализации, которая позволяет развивать страну на местах.

- Поэтому сегодня, как никогда ранее, важно сделать все, чтобы каждая община не только имела свой голос, но и была обеспечена возможностью донести этот голос и украинскому обществу, и к власти. Николаевская облгосадминистрация без колебаний поддержала уникальный для страны проект - Школу пресс-секретарей. Ведь мы хотим помочь каждой общине лучше, эффективнее рассказать о себе - представить себя Украине и миру в наиболее привлекательном виде для дальнейшего устойчивого развития и привлечения инвестиций. А лучше всего это могут сделать люди, проживающие именно в этих общинах, - отметил Алексей Савченко.

Создатели проекта утверждают, что Школа пресс-секретарей сейчас стала основным инструментом для создания собственной сети корреспондентов и базой для нового мультимедийного ресурса «Громада News», где будут представлены все общины Николаева. Они отмечают, что сейчас находятся «только в начале большого пути» но движутся по нему очень уверенно.

В свою очередь главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Александр Бухтатий также поделился своими впечатлениями о проекте.