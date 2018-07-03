Более 3 миллионов украинцев работают за границей на постоянной основе, - Минсоцполитики

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за рубежом трудоустроены более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.

Об этом он заявил на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда «Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

- Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сказал Рева.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер.

- В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан, - добавил министр.

Одной из самых актуальных проблем рынка труда Рева назвал уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Также проблемами являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские заробитчане на втором месте по влиянию на экономику Польши.