В Николаевской областной клинической больнице № 1 полноценно заработал кабинет МРТ

Во вторник, 3 июля, в Николаевской областной клинической больнице № 1 открыли кабинет МРТ. Отметим, что последние три года аппарат работал лишь на одной катушке, а последние 11 месяцев вообще не функционировал.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам врача рентгенолога кабинета МРТ Александра Чиркова, благодаря дополнительным двум катушкам появится возможность проводить более расширенные исследования и тем самым кабинет сможет принимать больше пациентов.

- Эти катушки, которые делают переменное магнитное поле, что даёт возможность визуализации всех анатомических структур и патологий в органах брюшной полости, в органах малого таза, позвоночниках, - объяснил он.

В свою очередь главный врач больницы Петр Рымарь сообщил, что ремонт и замена катушек данного аппарата обошелся в 609 тысяч гривен, а в начале 2018 года были выполнены работы по замене блока бесперебойного питания на сумму 250 тысяч гривен. Также он добавил, что для жителей области обследование будут проводить бесплатно. В первую очередь в больнице будут принимать тех людей, у которых есть показания и направления для проведения процедуры.

- Мы очень долго проводили торги, проходили согласование процедуры (ремонта аппарата МРТ, - прим. ПН). Деньги были выделены из остатков медицинской субвенции, и где-то с апреля мы занялись этой процедурой. Буквально на прошлой неделе мы завершили наладку и установку двух катушек, которые дают возможность проводить различные обследования, -рассказал он.

На открытии присутствовал и глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, который поблагодарил врачей за их работу. Он сообщил, что деньги на это выделили из областного бюджета, также в бюджете заложили деньги на его содержание.

- На те аппараты МРТ, которые есть в Николаеве, или была огромная очередь, или слишком дорого стоил. Поэтому мы не могли стоять в стороне от проблемы, сделали программу и за счет программы сделали этот аппарат. Я надеюсь, что этим аппаратом будут пользоваться бесплатно, и, я надеюсь, что тут не будет очередей, - заявил он.

Ранее сообщалось, что горздрав просил 700 тысяч гривен для решения проблемы с услугами МРТ и КТ-обследования николаевцев. Это обеспечило бы БСМП данными услугами на год и, по мнению Шамрай, является более экономным вариантом, чем покупать собственный томограф и платить за его обслуживание.