На Николаевщине мужчина во время поисков металлолома обнаружил 60 артиллерийских снарядов

Во вторник, 3 июля группа пиротехников уничтожели 60 артиллерийских снарядов калибром 76 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Данные снаряды, 57-летний мужчина обнаружил во время поиска металлолома за пределами села Николаевка Казанковского района.

Боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.

В частности, спасатели Николаевщины отмечают, что в случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо:

- немедленно прекратить все работы в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

- предупредить о находке людей, которые находятся рядом;

- отвести на максимальное расстояние людей (особенно детей), которые находятся вблизи,

- обозначить место нахождения предмета, а по возможности оградить его (для ограждения можно использовать различные подручные материалы: доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и т.д.);

- немедленно сообщить о находке ДСНС и полицию (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения взрывоопасного предмета)

- поднимать, извлекать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы; приносить в места пребывания людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Помните: при обнаружении взрывоопасного предмета лишь безусловное выполнение мер безопасности является гарантом того, что не произойдет случае увечья или гибели!