На Ровенщине местные жители пытались штурмовать сельсовет и устроили потасовку с полицией, есть пострадавшие

Во время заседания сессии Млыновского сельсовета произошла стычка между сотрудниками полиции и митингующими.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Отмечается, что на заседании рассматривался вопрос о закрытии местной гимназии.

«В коридоре находились почти 30 человек, около 11:00 начали врываться в сессионный зал. В результате чего между митингующих и сотрудниками полиции возникла потасовка», — сказано в сообщении.

Чтобы прекратить противоправные действия неизвестных, полицейские применили слезоточивый газ.

В результате конфликта пострадали двое правоохранителей. Также в медицинской помощи нуждались активисты. Их количество и состояние здоровья устанавливается, отметили правоохранители.

По информации издания РадиоТрек, в Млынове руководство ОТГ долгое время не могло прийти к согласию с местными жителями по поводу объединения гимназии и школы. Однако 3 июля на сессии сельсовета депутаты проголосовали за реорганизацию учебных заведений и закрытие гимназии.

Напомним, ранее в Харькове в горсовете произошла потасовка между националистами и охраной – в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. Позже в Харькове националисты бросили в мусорный бак заместителя Кернеса.