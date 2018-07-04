Горожане наконец-то почувствовали, что такое «Сенкевич#поруч»

С приходом молодого и амбициозного мэра, жители города Николаева замерли в ожидании инвестиционного и инновационного чуда. К концу третьего года правления Александра Сенкевича, ожидания николаевцев вылились в очередное повышение тарифов.

26.06.2018г., в общественную приёмную "Социал-Демократической партии" обратился Ефим Михайлович Бородовский - житель Корабельного района, проживающий в доме 34 по ул. Металлургов. Пенсионер, крайне обеспокоен и напуган внезапным повышением квартплаты более чем на 60 процентов - была 2,3 грн. за 1 кв. м., стала - 3,8.

Пока николаецы отходят от шока, связанного с поднятием тарифа на городские пассажирские перевозки, уже в начале июня, мэр, тихо и незаметно для горожан протащил через исполком Николаевского горсовета решение №512 от 8.06.2018 года - подняв тариф на квартплату.

Мэрская бомба замедленного действия сработает только в августе, когда людям придут платёжки с новыми расчетами.

Чума, распространяющаяся в виде повышения тарифов, уничтожение и унижение социально незащищенных слоёв населения, полное игнорирование проблем простых горожан - вот "эффект Сенкевича".

Призываю депутатов всех уровней включиться в разрешение данной проблемы и отстоять законные интересы своих избирателей.