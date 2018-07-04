Главе николаевского клуба инвалидов «Виктория» необходима финпомощь на операцию по удалению почки

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Тренеру по настольному теннису, председателю физкультурно-оздоровительного клуба людей с инвалидностью - Руслану Бузику, нужна финансовая помощь в борьбе с болезнью.

Об этом сообщается в Facebook на странице Николаевского физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Виктория».

«Диагноз: двусторонний гидроуретронефроз с гидронефротической трансформацией левой почки. Вердикт врачей неутешительный - нужно удалять левую почку. Жизнь в коляске сама по себе вызов, но Руслан не покорился судьбе - его активная жизненная и гражданская позиция - это пример для всех людей», - говорится в сообщении. 

Сейчас Руслан находится в Украинском Институте Урологии в городе Киеве и ждёт дорогостоящей операции. Сама операция стоит 45 тысяч гривен, также нужны деньги на послеоперационное лечение.

Карта ПриватБанка: 4149 4978 4823 6081 на имя Бузика Руслана Юрьевича.

Julia Davudenko

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русскийобщество