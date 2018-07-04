Информации недостаточно: В Николаевской ОГА обсудили варианты решения ситуации с аварийным Варваровским мостом

В среду, 4 июня, фирма, которая выиграла тендер на ремонт Варваровского моста презентовала свои варианты его реконструкции.

Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу капитального ремонта Варваровского моста через реку Южный Буг.

Генеральный директор фирмы ООО «Союзтранспроект» сказал, сейчас мост находится в плохом состоянии, на нем много коррозии. Первый вариант предполагает реконструкцию моста с теми же проектными параметрами проезда, которые и были раньше.

- Мы оставляем проектные габариты моста - ширина, 2 проезда шириной 3,5 метра, полосы безопасности 1,5 метра и тротуары 2 метра. При этом на металлической части мы объединяем артотропную плиту с пролетным строением, таким образом увеличивая ее мощность и жизнеспособность на будущее. Уйдут эти все колебания - плита заработает нормально. На малых пролетных железобетонных строениях мы устраиваем накладную плиту вместо асфальта - 14 сантиметров и даем тонкослойное покрытие Bridgemaster толщиной 14 миллиметров и по параметрам лучше асфальта на порядок, - рассказал Валерий.

Он отметил, что у такого покрытия высокая работоспособность и гарантийный срок - 15 лет. Стоимость квадратного метра - 90 долларов, в то время, как у асфальта - 70. В общем ремонтные работы будут стоить около 335 миллионов гривен.

Второй вариант, по словам представителя фирмы, им самим не нравится, так как имеет большое количество недостатков.

- Четыре полосы. Мы говорим о том, чтобы минимально менять конструкции и возможность проезда четырёх полос движения. Тротуары уменьшаем, делаем центральные полосы по 3,5 и крайние полосы правые по 3 метра, без полос безопасности. Другого решения наших конструкций, которые сейчас на мосту, нет. Иначе там нужно полностью все менять. При этом пропускать тяжелый транспорт по центральным полосам, а легковой - по крайним правым, - рассказал он.

Также мужчина отметил, что в связи с тем, что из-за массы конструкций нужно будет перестраивать опоры моста, этот вариант обойдется намного дороже, чем первый - 584 миллиона гривен.

Третий вариант - практически предложение построить новый мост, однако это поможет значительно облегчить нагрузку на его опоры. Ремонт обойдется в 1 миллиард 116 миллионов гривен.

- Полноценное четырехполосное движение. Полосы по 3,5 метра, разделительная полоса, полосы безопасности, тротуары по 1,250. Для этого нужно снять железо-бетонные баки и смонтировать металл, - отметил Валерий.

В свою очередь глава Николаевской Облгосадминистрации Алексей Савченко сказал, что на данный момент у него недостаточно информации для того, чтобы принимать решение. Его поддержал и мэр Николаева Александр Сенкевич. Они предложили Валерию на следующую презентацию подготовить более точную информацию о стоимости работ, состоянии моста и временных сроках, в которые нужно будет найти средства.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.