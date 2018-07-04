Кабмин утвердил четыре госпитальных округа на Николаевщине

Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов Николаевской области.

Соответствующее решение принято на заседании КМУ в среду, 4 июля, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно распоряжению, в составе области будет четыре округа – Первомайский , Вознесенский, Николаевский, Восточный.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство утвердило порядок создании госпитальных округов (функциональных объединений учреждений здравоохранения) с целью обеспечения своевременного доступа населения к услугам вторичной медицинской помощи надлежащего качества, оптимизации ресурсов учреждений здравоохранения, повышения эффективности использования бюджетных средств

Напомним, что предложение по созданию четырех госпитальных округов в Николаевской области облгосадминистрация подала в Министерство здравоохранения Украины в августе 2017 года.