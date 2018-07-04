«Давайте прекратим убийства на наших дорогах», - Ляшко о законопроекте об ужесточении наказания за пьяную езду

Олег Ляшко Автор законопроекта №7064 глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что ужесточение наказания для пьяных водителей позволит сохранить жизни тысяч украинцев.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины намерена ввести наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права управление транспортным средством до 10 лет за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Так, лидер Радикальной партии первый предложил лишать пьяных водителей водительских прав пожизненно, а также сажать в тюрьму за совершение ДТП с жертвами.

- В прошлом году в Украине из-за пьяных водителей произошло почти 6000 аварий. На дорогах погибло 3,5 тысячи украинцев. Половина этих смертей - на совести пьяных водителей. Они заливают глаза, садятся за руль, чтобы покуралесить или на танцы съездить, а убивают мужчин, женщин и детей. Эти люди вместо того, чтобы приехать домой - едут на кладбище. Это катастрофа! Мы хотим прекратить убийства на дорогах из-за нетрезвых водителей. Пьяный водитель - это убийца. Каждый в Украине должен знать: если он пьяный садится за руль, то у него одна дорога - в тюрьму, - отметил Ляшко перед голосованием.

С трибуны парламента политик рассказал о последнем случае, когда пьяного чиновника поймали за рулем.

- Помощник судьи Верховного Суда Олег Ляшок - позорит такую фамилию! - нажрался и поехал за рулем. Экспертиза обнаружила у него в крови 2,8 промилле алкоголя - это сколько водки надо было бахнуть! Благодаря полиции он был задержан, пока не наделал беды. Я хочу, чтобы такие алкаши сидели в тюрьме, а не представляли угрозу для украинцев. Мы предлагаем «драконовскую» ответственность за пьянство за рулем, - подчеркнул народный депутат.

Он выразил надежду на то, что с введением уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии на законодательном уровне водители-мажоры не смогут откупиться от тюрьмы.

- Поймали пьяным за рулем - на всю жизнь лишение прав и 5 лет тюрьмы. Пьяный за рулем совершил ДТП с жертвами - на всю жизнь лишение прав и минимум 15 лет тюрьмы. Ко мне подошли некоторые коллеги и предложили за совершение пьяным водителем ДТП сажать в тюрьму на 200 лет. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Давайте ко второму чтению так и запишем в нашем законопроекте, чтобы пьяные убийцы не могли выйти досрочно, дав взятки. Чтобы они не могли снова убивать людей, потому что жизнь человека - это высшая ценность. Давайте прекратим эту эпидемию и убийства на наших дорогах! - призвал парламентариев Ляшко перед голосованием.

Лидер РПЛ отметил, что если Верховная Рада примет больше таких законопроектов - можно прекратить хаос и беспредел в Украине. После этого парламент 240 голосами поддержал его законопроект.

Напомним, ранее в Николаеве Ленинский районный суд постановил лишить 24-летнюю девушку прав на 10 лет и оштрафовать на 40,8 тысячи гривен за то, что она за год три раза попалась пьяной за рулем.