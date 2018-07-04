Судьба Украины объединила политических противников

Недавняя инициатива Президента Украины о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине объединила в Верховной Раде даже, казалось бы, непримиримых политических соперников. В её поддержку, в частности, выступила Юлия Тимошенко, заявив перед голосованием по этому законопроекту: «Украинский народ ценой больших жертв и столетних усилий завоевал независимость своего государства, что является большой ценностью для нас и для всех грядущих поколений. И теперь, если мы верующие люди, мы должны понимать, что дом, который расколется сам в себе, не выстоит. И поэтому, если мы хотим скорейшего процветания, счастья, веры для нашего народа, мы обязаны быть едиными. И единая Поместная православная Церковь - это духовная основа, которая может стать еще одним мощным толчком для становления нашего государства».

Практически единогласно в поддержку обретения Украинской Православной церковью независимости от Москвы и непосредственного возвращения в лоно Константинопольской матери-Церкви проголосовали фракции БПП, «Народного фронта», «Самопомочи», «Батькивщины», Радикальной партии О. Ляшко, группы «Воля народу» и внефракционные депутаты. Любовь к Украине, искреннее стремление к обретению ею подлинной независимости оказалось выше партийных разногласий и предвыборных амбиций. Абсолютно предсказуемо против автокефалии выступил Опозиционный блок.

Такая позиция бывших регионалов вряд ли может кого-то удивить. Напротив, странно было бы ожидать от вчерашней гвардии Януковича внезапного проявления патриотизма и отказа следовать указаниям из Кремля. Не случайно один из лидеров Оппо-блока Вадим Новинский, в 2014 году запугивавший депутатов ВР, собравшихся для голосования о прекращении насилия на Майдане, чартерным рейсом возил в Константинополь делегацию наиболее одиозных «киевско-московских» иерархов. Многим и сегодня памятен «приказ» одного из них всем православным верующим Одессы, голосовавшим не за Партию регионов, на следующий же день явиться в церковь с покаянием.

Не менее знаковой, чем поездка церковной «пятой колоны» ко Вселенскому Патриарху, оказалась и реакция самого Патриарха Варфоломея на этот визит. Она не оставляет места для двойных толкований. «Пусть не забывается, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территорию Украины кому бы то ни было, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха. Это сказано в Томосе об автокефалии, который Мать-Церковь даровала Польской церкви. Наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши, которое было осуществлено вопреки канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола».

Сегодня наше государство стоит на пороге величайшего свершения в своей истории. После столетий борьбы за подлинную независимость, в которой сложили головы лучшие сыны и дочери Украины, получение Томоса об автокефалии стало близкой и осязаемой реальностью. Сколь важно это для каждого патриота, сказал Пётр Порошенко: «Вопрос предоставления автокефалии православной церкви в Украине является геополитическим, поскольку Россия использует церковь как инструмент влияния на нашу страну. Этот вопрос выходит далеко за пределы церковного! Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь – геополитика. Это - вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как один из ключевых инструментов влияния на Украину".

При этом Президент подчеркнул, что получение автокефалии православной церковью не будет означать, что она станет государственной: "Хочу заверить, что Томос, на который мы так надеемся и для получения которого прилагаем усилия; и появление признанной единой поместной церкви - никоим образом не будет означать нарушения конституционного принципа свободы совести. Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию".

Подавляющее большинство местных советов уже поддержало эту инициативу Президента, так же как и большинство православных верующих Украины, обратившихся к главе государства с соответствующими петициями. Этот вопрос выносится и на завтрашнюю сессию областного совета. Позицию николаевского Опо-блока вполне можно спрогнозировать. Особенно если вспомнить, какие баталии не раз разворачивались в сессионном зале и по языковому вопросу, и по поводу признания Российской Федерации страной агрессором. Однако очень хочется верить, что истинная, а не декларативная любовь к нашей общей Родине, подлинный патриотизм всё же объединит на этот раз все конструктивные силы в областном совете, и николаевские депутаты последуют примеру своих коллег из Верховной Рады.

Когда стоит вопрос о независимости твоей страны, никакие политические или меркантильные соображения не могут и не должны взять верх. Именно в такие моменты каждая партия, каждый депутат делают и демонстрируют всей стране, чьи интересы они в действительности защищают и по какую сторону баррикад находятся.

Автор: Ярослав Индиков