В Николаеве может поменяться вице-мэр по финансам – вместо Диндаренко придет Бондаренко

Сергей Диндаренко Вице-мэр по финансовым вопросам Сергей Диндаренко ушел в отпуск с последующим увольнением.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» сообщил достоверный источник в Николаевском городском совете.

Так, по его данным Диндаренко ушел в отпуск на 17 дней, а после своего увольнения будет работать в одной из бизнес структур, которые связаны с украинским бизнесменом - олигархом Ринатом Ахметовым.

В частности, на место Сергея Диндаренко у мэра Александра Сенкевича намерены вернуть Валентину Бондаренко, которая ранее занимала должность заместителя Николаевского городского головы - директора департамента финансов.

Стоит отметить, что ни Сергей Диндаренко, ни Валентина Бондаренко на многочисленные телефонные звонки так и не ответили.

В тоже время, корреспондент «Преступности.НЕТ» за комментарием обратился к мэру Александру Сенкевичу, однако тот не подтвердил информацию об увольнении Сергея Диндаренко - «я подписал ему на отпуск». При этом, Сенкевич не дал утвердительного или отрицательного ответа на вопрос касательно возвращения Валентины Бондаренко.

- Команду мэра утверждает сессия городского совета, - отметил мэр.

Напомним, что во время рассмотрения кандидатуры Сергея Диндаренко на пост вице-мэра и.о. мэра - секретарь городского совета Татьяна Казакова заявила, что отвечает за Диндаренко.

Ранее сообщалось, что Валентина Бондаренко отказалась продолжать работу в мэрии в качестве директора департамента под руководством нового профильного вице-мэра Сергея Диндаренко и ушла с занимаемой должности.

Как было отмечено в материале «Список Казаковой»: коллективная без/ответственность (нужное подчеркнуть)», по имеющейся у «ПН» информации, причиной ухода Валентины Бондаренко является упразднение ее должности как вице-мэра. Ей было предложено остаться директором департамента финансов, на что Валентина Бондаренко дала категорический отказ.

Стоит напомнить, что Валентина Бондаренко была бессменным вице-мэром, начиная еще с времен мэрства Владимира Чайки.