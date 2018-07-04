В мэрии Николаева обсуждали GPS-трекеры в «маршрутках»: «Вы увидите в гаджете автобус, но нет гарантии, что вы в него сядете»

В большинстве маршрутных такси Николаева уже установили GPS-трекеры, а в дальнейшем в управлении транспорта собираются установить счетчики пассажиропотока и QR-коды. Остановки планируют оборудовать таблом, где каждый сможет увидеть, через сколько приедет нужный транспорт.

Об этом шла речь во время брифинга начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Олега Манушевича в среду, 4 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Первое - то, что мы с вами видим, этого еще не было в городе. Мы вводим систему диспетчеризации, в эту систему включены все GPS-трекеры, которые установили на всех существующих маршрутных такси. В перспективе мы планируем поставить счетчики пассажиропотока на «маршрутки» и коммунальный транспорт. Вторым этапом мы заказали приложение, любой пользователь будет знать, как движется маршрутное такси, - рассказал Манушевич.

Так, начальник управления транспорта сообщил, что уже согласован рисунок трекера, который должен быть в каждом маршрутном такси.

- Любой, кто подходит к транспорту и видит этот значок, видит, что это транспортное средство оборудовано трекером. В дальнейшем будет еще QR-код, при помощи которого любой сможет просканировать и выйти на наш сайт. И смотрит график, время, стоимость «маршрутки», - заявил он.

По словам Манушевича, уже разрабатывается приложение, где каждый сможет увидеть движение по маршруту. Также он добавил, что городской глава Александр Сенкевич поручил установить табло пока лишь на Центральном проспекте. На данный момент уже разработано шесть таких табло.

В свою очередь, заместитель директора предприятия «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин сообщил, что на внедрение GPS-трекеров его предприятие потратило 1 миллион гривен.

- Каждый из желающих бедных жителей Николаева на своем «богатом» электронном гаджете сможет посмотреть внешний вид транспортного средства и его техническую характеристику, - сказал Терехин о сайте, на котором выставят данные о маршрутных такси.

Также он сообщил, что «маршрутки» не будут обеспечены трекерами на 100% - это касается резервного транспорта, поскольку перепрограммирование GPS-трекера с одного маршрута на другой выполняется в течение 3-4 дней.

- Еще одно маленькое огорчение. Очень хорошо Олег Леонидович рассказывал про электронные табло, и что каждый сможет посмотреть на подходе «маршрутку», но не забывайте, что мы работаем в режиме маршрутного такси. Наши автобусы имеют две остановки, начальную и конечную. Высадка и посадка пассажиров осуществляется по маршруту по требованию пассажира, если до ближайшей остановки более 100 метров. Если менее 100 метров, то водитель вправе отказать в высадке или посадке. Нет гарантии, что если вы увидите в своем гаджете приближающеюся «маршрутку», то на этой остановке в эту «маршрутку» вы сядете. Она может быть переполнена, на этой остановке может отсутствовать высадка пассажиров, - добавил он.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен с условием наличия во всех «маршрутках» GPS-трекеров.