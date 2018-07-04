«Можно не получить признанного образования», - Гриневич предостерегла абитуриентов от поступления в иностранные вузы

Родителям абитуриентов в иностранные вузы стоит внимательней изучать информацию об университетах, куда они отправляют детей учиться. Иначе ребенок может остаться без качественного признанного образования.

Об этом сказала министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.

Они отметила, что некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте.

В некоторых случаях, убеждена Гриневич, ребенок может не получить качественного и признанного образования.

- Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования, - сказала министр.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре страны перестали признавать украинские медицинские дипломы.