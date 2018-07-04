«Можно не получить признанного образования», - Гриневич предостерегла абитуриентов от поступления в иностранные вузы

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Родителям абитуриентов в иностранные вузы стоит внимательней изучать информацию об университетах, куда они отправляют детей учиться. Иначе ребенок может остаться без качественного признанного образования.

Об этом сказала министр образования Лилия Гриневич в эфире телеканала 1+1.

Они отметила, что некоторые университеты, например в Польше, за счет украинцев компенсируют нехватку студентов по квоте. 

В некоторых случаях, убеждена Гриневич, ребенок может не получить качественного и признанного образования. 

- Иногда заманчивые и не очень высокие цены, хорошие условия и то, что не делают никаких экзаменов, может закончиться тем, что ваш ребенок не получит качественного признанного образования, - сказала министр. 

Напомним, ранее сообщалось, что четыре страны перестали признавать украинские медицинские дипломы.

Роман Свиридов

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русскийобщество