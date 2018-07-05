Николаевцев приглашают отпраздновать День Нацполиции – обещают выставку оружия и выступление служебных собак

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Николаевцев приглашают в пятницу, 6 июля, на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины создания Национальной полиции Украины.

Об этом сообщили отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Место проведения: площадь перед мемориалом Героям-Ольшанцам на улице Адмиральской, начало в 9:30.

«Вас ждут выставка служебного оборудования: автомобили, оружие, оснащение, демонстрация работы спецназа, показательные выступления служебных собак, тематическая фотозона и многое другое», - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели и полицейские устроили праздник для детей.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество