В Николаеве уйдет месяц на внедрение нового приложения по отслеживанию «маршруток» - EasyWay является несертифицированным

На отработку нового приложения, где каждый сможет увидеть движение каждой маршрутки, в которой подключены GPS-трекеры, уйдет две недели и еще две недели уйдет на усовершенствование и пилотный запуск.

Об этом в среду, 4 июля, во время брифинга сообщил начальник управления транспорта Олег Манушевич.

На данный момент большинство николаевцев для отслеживания нужной им маршрутки пользуются программой EasyWay, но оно является несертифицированным и показывает много маршрутов, которые «вымерли» или совершают по пару рейсов в день. Такими являются: 86, 79, 77, 76, 63, 40, 24, 33.

- За полтора года 14 маршрутов прекратили свое существование, потому что в Николаеве такой тариф, - заявил замдиректора предприятия «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин.

В свою очередь, Олег Манушевич рассказал о том, что уже готовится приложение, к которому подключат все маршрутные такси и по которому каждый сможет увидеть нужный ему маршрут.

- Две недели мы отрабатываем, к этому моменту должны быть включены все GPS-трекеры, все перепрошиты, мы их кладем на свою программу и увидим. Если мы их не увидим, то потребуется еще время. Это все технически. В один день это не получится, - сообщил он.

- Те, кто будут жаловаться, кто сидит на EasyWay, тем мы скажем перейти на такой-то сайт. И постепенно всех переведем, - заявил Манушевич.

Ранее сообщалось, что что городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен с условием наличия во всех «маршрутках» GPS-трекеров.