«Мишени на воде и высадка вражеского десанта»: ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

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Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря в зоне Операции объединенных сил.

Об этом сообщили в штабе ведомства.

По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника. 

К учениям привлекли танки Т-64Б и БМП-1. Часть мишеней находилась в море. Для их поражения танкистам было необходимо ставить заградительный огонь, а затем с точными координатами работать на уничтожение. 

По результатам стрельб были поражены все мишени как на воде, так и на суше. Отмечается, что подобные учения проходят регулярно. К ним привлекаются все рода войск, маневры проходят на разных полигонах.

Напомним, ранее на границе Николаевщины и Херсонщины военнослужащие провели масштабные водолазные учения.

Роман Свиридов

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русскийобщество