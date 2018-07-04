Запуск Мигиевской ГЭС привел к негативным последствиям – начали гибнуть флора и фауна

В Николаевской области после запуска турбин Мигиевской ГЭС в основном русле Южного Буга, где были пороги, значительно уменьшился объем воды. В результате этого погибают флора и фауна.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Отмечено, что нанесен удар по туристическому потенциалу Николаевщины, количество любителей рафтинга, которые ранее съезжались сюда со всей Украины, существенно уменьшилось.

3 июля состоялось выездное совещание рабочей группы Николаевского областного совета на Мигиевскую ГЭС. Предложение по рассмотрению сложившейся ситуации на реке Южный Буг в районе села Мигия внес председатель постоянной комиссии по вопросам законности Михаил Талпа. Депутаты посетили Мигиевскую ГЭС, вместе с директором Национального природного парка «Бугский Гард» Владиславом Артамоновым они исследовали уровень воды в реке Южный Буг и встретились с представителями союза рафтеров.

- Ни разу руководители Мигиевской ГЭС не ответили на приглашение и не сели за стол переговоров. Поэтому депутаты областного совета будут обращаться в центральные органы власти и другие соответствующие органы, чтобы решить проблему и сохранить недра, экосистему и туристический потенциал, - отметила председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

После исследования ситуации участники выездной рабочей группы решили обсудить вопрос дальнейшей эксплуатации Мигиевской ГЭС с представителями профильных управлений и ведомств, экспертами в области экологии и вынести на рассмотрение сессии.

Напомним, что в 2016 году Мигиевскую ГЭС на Николаевщине продали с аукциона за 52,5 миллиона гривен.