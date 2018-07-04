Проблемы с «маршрутками» в Матвеевке сложились из-за тарифной политики - в мэрии Николаева ищут других перевозчиков

В мэрии Николаева продолжают решать проблему с транспортом, которая образовалась в микрорайоне Матвеевка, и заявили, что в ближайшее время примут окончательное решение.

Об этом в среду, 4 июля, в ходе брифинга сообщил начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Олег Манушевич.

Напомним, что руководство предприятия «Евротранстехсервис» написало обращение с просьбой разорвать договор на перевозки пассажиров в микрорайон Матвеевка.

Так, Манушевич согласился с тем, что подвижного состава на маршруте №54 стало вдвое меньше, поскольку из-за тарифа предприятие начало работать в минус.

- Мы реагируем правильно, в рамках закона. По-другому мы не можем. Если перевозчик прислал это письмо, написал, что нет возможности... Мы подтверждаем, что там стало меньше подвижного состава в 2 раза, но там ходят большие автобусы, вы знаете. Все транспортные средства оформлены, все работники оформлены на этом предприятии, но с той тарифной политикой предприятие зашло в минуса. Это по топливу, по договорам, по ремонту, по овердрафту, - сообщил Манушевич.

При этом он отметил, что транспорта не хватает по двум причинам: четыре машины простаивают из-за нехватки водителей. Вторая причина кроется в зарплате водителей и прошлом тарифе на проезд.

- Тот тариф, который был, нельзя никого туда взять, никто не хотел. Если перевозчик отказывается, мы будем думать, что с этим делать,- сообщил Манушевич.

В связи с этим есть два решения ситуации, а именно новый конкурс или набор других перевозчиков на временные договоры.

- Решается этот вопрос. С 10 по 15 июля будут предложения от предприятия и от управления. Будем собираться, принимать решение. В наш 21-й век мы решим проблему, как мы их будем перевозить. Вопрос сложный, но он будет решен, - отметил начальник управления.

Напомним, что жители Матвеевки возмущены из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте. 24 июня жители Матвеевки на час перекрывали трассу Николаев-Ульяновка, чтобы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами. В свою очередь, первый вице-мэр Владимир Крыленко отчитал транспортное управление Николаевского городского совета за то, что о перекрытии трассы «Николаев – Ульяновка» узнает из интернета, а не от работников управления.