Глава МВД наградил медалью николаевского офицера полиции, который спас младенца

Лейтенант патрульной полиции Николаевской области Андрей Белоус в День Национальной полиции Украины получил медаль «За спасенную жизнь». Награду ему вручил лично министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Напомним, что Белоус спас младенца, которого мать выбросила с Ингульского моста в холодную реку. В день происшествия спасатели лодочной станции вытащили мальчика из воды, который успел пробыть там около 15 минут, и передали в руки лейтенанту. Взяв ребенка и закутав его в собственную куртку, Андрей Белоус понес мальчика в машину «скорой помощи» и принялся давить на спину, чтобы выдавить воду из легких. В то время, как младенец Паша был в больнице, Андрей регулярно наведывался к нему и всячески помогал с лечением малыша. Позднее Белоус стал крестным отцом спасенного младенца.