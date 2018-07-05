Сессия Николаевского облсовета: Депутаты одобрили обращение Порошенко об автокефалии церкви ОНЛАЙН

В четверг, 5 июля, в Николаевском областном совете проходит внеочередное заседание депутатов.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестку дня внесены 33 вопроса, а также раздел «разное». Среди вопросов обсуждение обращения Президента Украины о предоставлении автокефалии украинской православной церкви, внесение изменений в программу микропроектов, а также переход нескольких депутатов в другие комиссии.

В зале ведется видеотрансляция заседания

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12:26 Депутат Кравченко заявил, что он хочет отдать награду "За заслуги перед Николаевской областью" Москаленко, а также считает, что сессия проходит с нарушениями. После своего выступления он покинул зал заседаний.

12:15 Во время перерыва Демченко не сошла с трибуны и продолжила выступать, но уже перед журналистами. По ее словам, решение об увольнении Кухты незаконно и она, а также еще несколько депутатов, написали обращение в правоохранительные органы.

11:56 Депутаты, возмутившиеся тем, что им не дают слова, вышли к трибуне - Демченко, Невенчанный и Кравченко. Москаленко продолжает заседания и потребовала увести Невенчанного из зала заседания.

— Депутаты - это кто? Избранники народа или стадо баранов? - сказал Кравченко.

Пока несколько депутатов пытались выступить у трибуны, остальные проголосовали за обращение Президента Украины Перта Порошенко об автокефалии украинской церкви. "За" проголосовало 37 депутатов. После того, как депутаты продолжили выступления у трибуны, а Кравченко вырвал микрофон у Москаленко, глава облсовета объявила пятиминутный перерыв.

11:51 Во время рассмотрения вопроса о назначении Александра Плиткина на должность на должность главврача Николаевской областной детской клинической больницы Николаевского облсовета депутаты возмутились тем, что им не дают задать вопрос кандидатам. Виктория Москаленко, в ответ на это, отметила, что вопросы о назначениях прошли все комиссии и у депутатов была такая возможность.

11:44 Ни одно предложение депутатов об отчете главы ОГА и главы облсовета, роспуске президиума, снятие с повестки дня вопроса об автокефалии, а также снятие с повестки дня вопроса о принятии к сведению заявления Кухты не было поддержано большинством голосов.

11:42 Депутат Владимир Фроленко так же предложил внести в повестку дня отчет главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

11:40 Депутат Вадим Олабин предложил распустить президиум облсовета, так как некоторые вопросы, по его словам, не были внесены в повестку дня и поэтому орган, как "президиум" не нужен. В свою очередь, Николай Кравченко предложил внести вопрос о передаче кинотеатра "Искра" на баланс города, а также сделал заявление правоохранителям о том, что рабочие, охраняющие здание бывшего кинотеатра, разворовывают. Депутат Кухта также потребовал исключить вопрос о принятии к сведению своего заявления с повестки дня.

11:30 После голосования по повестке дня депутат Максим Невенчанный предложил внести в повестку отчеты главы облсовета Виктории Москаленко и председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко. С предложением выслушать отчет о ситуации на дорогах области от Савченко выступила депутат Татьяна Демченко.

— К сожалению, констатируем факт, что нет ни денег, ни дорог, - сказала Демченко.

Также Демченко предложила снять с повестки дня вопрос о принятии к сведению увольнение депутата Ивана Кухты с должности заместителя главы облсовета, а также вопрос об обращении Президента Украины.

11:15 На заседании зарегистрировалось 47 депутатов.

Напомним, ране сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета вспомнили о том, что три месяца назад проголосовали за то, чтоб председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отчитался перед ними.