«Пусть назовет его «Орденом Финкельштейна», - депутат облсовета Кравченко вернул орден «За заслуги перед Николаевщиной»

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Николай Кравченко
Депутат Николаевского облсовета от «Оппозиционного блока» Николай Кравченко предложил назвать орден «За заслуги перед Николаевщиной» «орденом Финкельштейна» и отдал его главе облсовета Виктории Москаленко.

Это произошло в ходе сессии в четверг, 5 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ». 

Так, Кравченко вышел к трибуне и заявил, что хочет отдать награду «За заслуги перед Николаевщиной». 

- Я не имею права носить орден вместе с такими людьми, которые кроме бардака ничего не вносят в жизнь нашей области,  - сказал он.

После он положил награду на трибуну, заявил, что сессия проводится с нарушениями законодательства и  покинул зал заседаний. 

Отметим, что Николая Кравченко наградили орденом в 2013 году  «за весомый личный вклад в развитие культуры и искусства Украины, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Украины, плодотворную депутатскую деятельность». Инициатором выступил на тот момент председатель облсовета Игорь Дятлов. 

Напомним, что в четверг, 5 июля, в Николаевском областном совете проходит внеочередное заседание депутатов.

Людмила Жерновская

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русскийобщество