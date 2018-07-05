«Пусть назовет его «Орденом Финкельштейна», - депутат облсовета Кравченко вернул орден «За заслуги перед Николаевщиной»

Николай Кравченко Депутат Николаевского облсовета от «Оппозиционного блока» Николай Кравченко предложил назвать орден «За заслуги перед Николаевщиной» «орденом Финкельштейна» и отдал его главе облсовета Виктории Москаленко.

Это произошло в ходе сессии в четверг, 5 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Кравченко вышел к трибуне и заявил, что хочет отдать награду «За заслуги перед Николаевщиной».

- Я не имею права носить орден вместе с такими людьми, которые кроме бардака ничего не вносят в жизнь нашей области, - сказал он.

После он положил награду на трибуну, заявил, что сессия проводится с нарушениями законодательства и покинул зал заседаний.

Отметим, что Николая Кравченко наградили орденом в 2013 году «за весомый личный вклад в развитие культуры и искусства Украины, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Украины, плодотворную депутатскую деятельность». Инициатором выступил на тот момент председатель облсовета Игорь Дятлов.

Напомним, что в четверг, 5 июля, в Николаевском областном совете проходит внеочередное заседание депутатов.