В Николаеве задержали несовершеннолетнего за рулем моторной лодки

В водной акватории Николаева в среду, 4 июля, задержали несовершеннолетнего, который управлял маломерным судном.

Об этом сообщают в пресс-службе управления Укртрансбезопасности.

Сотрудники отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на водном транспорте Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области совместно с представителями Управления транспорта горисполкома патрулировали водные акватории, в том числе реки Ингул, Южный Буг и Днепро-Бугский лиман. Во время проверки правоохранители задержали несовершеннолетнего, который управлял моторной лодкой. Само судно передали владельцу и составили админпротокол.

Также, патрульные в общем проверили 15 судов и составили админпротоколы.

Напомним, сотрудники Укртрансбезопасности Николаевской области отчитались о проверках фур, сообщив, что несколько грузовиков сломались перед самим прохождением габаритно-весового контроля, заблокировав дальнейшую работу.