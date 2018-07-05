На Николаевщине разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Новоодесский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области разыскивает без вести пропавшую 15-летнюю Наталью Романовну Циню.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы девушки: на вид 15 - 17 лет, рост 160 - 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные длинные, лицо овальное, брови широкие дугообразные, глаза темные, в носу имеет пирсинг.

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая - либо информация о местонахождении разыскиваемой, сообщить в Новоодесский отдел полиции адрес:. Новая Одесса, улица Центральная, 172 или телефон: (05167) 9-35 -08, 9-35-48. 095-063-88-60, 102.

Напомним, что Николаевское отделение Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области полицейские разыскивают 17-летнего студента Надбугского профессионального аграрного лицея, который в конце мая покинул место учебы и пропал.