САП с опозданием просила продлить меру пресечения подозреваемому в хищениях сыну экс-главы «Энергоатома» – суд отказал

Суд отказался продлевать меру пресечения сыне бывшего и.о. президента ГП НАЭК «Энергоатом» и гендиректору Южно-Украинской АЭС Артем Киму из-за поданного прокурором САП с опозданием ходатайства о продлении.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Соломенского райсуда Киева.

Мера пресечения для подозреваемого в виде личного обязательства истекла 4 июня. По мнению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, существует необходимость в продлении срока действия меры пресечения и продлении действия подозреваемому возложенных на него процессуальных обязанностей с целью обеспечения его надлежащей процессуальной поведения.

Прокурор отмечал, что существуют риски укрытия подозреваемого от следствия, его влияния на свидетелей и потерпевших, уничтожения им доказательств или совершение другого преступления. Он также сообщил, что расследование производства уже закончилось и стороны знакомятся с материалами, после чего будет направлен в суд обвинительный акт. При этом из-за объема материалов этот период займет много времени.

Подозреваемый и адвокат были против удовлетворения ходатайства прокурора и говорили о необоснованности подозрения и недоказанности вышеуказанных рисков.

Судья Анна Сергиенко отметила, что обращение прокурора незаконно.

«Уголовно-процессуальным законодательством Украины не предусмотрено продление срока действия обязанностей, если относительно подозреваемого не избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, или срок такой меры пресечения истек. Таким образом, без избрания в отношении подозреваемого меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, применение к подозреваемому обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.194 УПК Украины, является необоснованным и незаконным», – говорится в решении суда.

В итоге, поскольку прокурор обратился с продлением сроков меры пресечения уже после окончания этих сроков, а также не просил снова избрать меру пресечения подозреваемому, то судья отклонила ходатайство прокурора САП, оставив тем самым подозреваемого без какой-либо меры пресечения.

Напомним, в феврале 2017 года антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования.

Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева.

Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев.

В январе 2018-го в деле о хищениях о подозрении объявили и самому экс-директору «Энергоатома» Виссариону Киму. Суд избрал ему залог в 1,76 миллиона.